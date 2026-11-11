Allarme bomba a scuola, "ho googlato l'indirizzo mail: è solo spam in arrivo da Taiwan": i presidi che hanno scelto di non evacuare
Alcuni dirigenti hanno segnalato la ricezione dell'email alle forze dell'ordine e atteso la verifica della polizia postale
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"Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionato in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate". È il testo integrale dell'email minatoria ricevuta da circa seimila istituti scolastici dislocati lungo lo stivale nella mattinata di mercoledì e che ha provocato l'evacuazione di diverse scuole. "Ho googlato l'indirizzo mail: è solo spam in arrivo da Taiwan", hanno affermato al Corriere della Sera alcuni presidi del Milanese che, di tutta risposta, hanno deciso di proseguire con l'attività scolastica e di non evacuare i propri istituti.
Preside Bertato: "Ho visto online che l'indirizzo mail era classificato come spam"
"Ho guardato l'indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo, è già classificato come spam da uno studente dell'università di Taiwan. Poi ho mandato una Pec alla polizia postale, ho provato a chiamare, ma non rispondevano. Qualcuno fra noi si è allarmato, come era forse inevitabile: se l'obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche in città, purtroppo l'operazione è riuscita perfettamente". A parlare è Anna Bertato, dirigente dell'istituto comprensivo di via Maniago, che non si è fatto prendere dal panico e ha scelto di non evacuare l'edificio. Come lei anche la preside del liceo Berchet, Clara Atorino, che ha segnalato la ricezione dell'email minatoria alle forze dell'ordine senza mandare a casa gli studenti. Lo stesso ha fatto il preside del Bareto, Alessandro Bocci.
"È una follia. Prendersela coi bambini, creare allarmismo in una comunità è vergognoso", ha affermato la preside dell'istituto Perasso, Antonella Caleffi. "Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto di non evacuare. Stanno facendo le verifiche con la polizia postale, per capirne l'origine", racconta il preside del liceo Tenca, Mauro Agostino Donato Zeni. È una comunicazione che avrebbe del comico, se non fossero giorni tragici. Penso che si tratti di emulatori di soggetti molto più pericolosi. Ma ho fiducia nella polizia postale", afferma Massimo Nunzio Barrella, preside del liceo Parini.