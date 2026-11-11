Allarme bomba a scuola, "ho googlato l'indirizzo mail: è solo spam in arrivo da Taiwan": i presidi che hanno scelto di non evacuare

"Ho guardato l'indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo, è già classificato come spam da uno studente dell'università di Taiwan. Poi ho mandato una Pec alla polizia postale, ho provato a chiamare, ma non rispondevano. Qualcuno fra noi si è allarmato, come era forse inevitabile: se l'obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche in città, purtroppo l'operazione è riuscita perfettamente". A parlare è Anna Bertato, dirigente dell'istituto comprensivo di via Maniago, che non si è fatto prendere dal panico e ha scelto di non evacuare l'edificio. Come lei anche la preside del liceo Berchet, Clara Atorino, che ha segnalato la ricezione dell'email minatoria alle forze dell'ordine senza mandare a casa gli studenti. Lo stesso ha fatto il preside del Bareto, Alessandro Bocci.