Milano, aggredisce l'ex davanti alle figlie e poi va a bere un aperitivo: 43enne arrestato

Un pomeriggio di ordinaria follia a Milano. Un uomo di 43 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito la ex compagna sotto gli occhi attoniti delle loro due bambine di 5 e 9 anni. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 15.30, all'interno di un centro commerciale della zona Gallaratese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo - italiano e con precedenti - avrebbe perso il controllo dopo aver incrociato la donna, una 32enne, mentre faceva la spesa insieme alle figlie. In preda all'ira, l'ha colpita con calci e pugni al volto, incurante della presenza delle bambine e dei numerosi clienti che hanno assistito alla scena.





