Cronaca
ACCUSATO DI STALKING

Milano, aggredisce l'ex davanti alle figlie e poi va a bere un aperitivo: 43enne arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha picchiato la donna in un centro commerciale alla periferia ovest della città

03 Nov 2025 - 10:24
© ansa

© ansa

Un pomeriggio di ordinaria follia a Milano. Un uomo di 43 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito la ex compagna sotto gli occhi attoniti delle loro due bambine di 5 e 9 anni. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 15.30, all'interno di un centro commerciale della zona Gallaratese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo - italiano e con precedenti - avrebbe perso il controllo dopo aver incrociato la donna, una 32enne, mentre faceva la spesa insieme alle figlie. In preda all'ira, l'ha colpita con calci e pugni al volto, incurante della presenza delle bambine e dei numerosi clienti che hanno assistito alla scena.


I passanti sono immediatamente intervenuti per soccorrere la vittima e hanno allertato le forze dell'ordine, mentre l'aggressore si allontanava come se nulla fosse. Gli agenti del commissariato Bonola lo hanno rintracciato poco dopo in un'osteria a Pero, dove stava bevendo un aperitivo.


L'uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking e lesioni personali. La donna è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso, mentre le bambine sono state affidate, temporaneamente, ai servizi sociali.

milano
stalking

