Bergamo, in carcere 34enne: avrebbe narcotizzato due donne con oppioidi e abusato di loro

L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata
© ansa
A Bergamo, è finito in carcere un 34enne che avrebbe somministrato ad almeno due donne conosciute tramite siti di incontri dei potenti farmaci oppioidi per narcotizzarle, ridurne la lucidità e abusare sessualmente di loro durante lo stato di incoscienza. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. In carcere da venerdì, è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata.
L'indagine è partita in seguito alla denuncia delle due donne: il 34enne le avrebbe conosciute su siti d'incontri dove avrebbe utilizzato identità fittizie e al primo appuntamento, dopo che avrebbe narcotizzato le vittime e abusato di loro, le avrebbe anche filmate, ricattandole e minacciandole poi di diffondere i video qualora lo avessero denunciato.
Una delle due sarebbe stata poi anche oggetto di stalking: l'uomo si sarebbe presentato sotto casa sua e la avrebbe minacciata telefonicamente e anche tramite l'hackeraggio del suo cellulare per poterne leggere le conversazioni. Già a febbraio l'abitazione dell'arrestato era stata perquisita ed erano stati trovati farmaci oppioidi che erano stati regolarmente prescritti dal medico a un suo familiare per problemi di salute.
Nonostante l'inizio delle indagini a suo carico e la perquisizione, l'uomo avrebbe continuato a contattare le vittime minacciandole di diffondere contenuti privati. I carabinieri di Bergamo lanciano anche un appello a eventuali ulteriori vittime di farsi avanti qualora non avessero ancora denunciato l'accaduto.