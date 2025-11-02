Bergamo, in carcere 34enne: avrebbe narcotizzato due donne con oppioidi e abusato di loro

L'indagine è partita in seguito alla denuncia delle due donne: il 34enne le avrebbe conosciute su siti d'incontri dove avrebbe utilizzato identità fittizie e al primo appuntamento, dopo che avrebbe narcotizzato le vittime e abusato di loro, le avrebbe anche filmate, ricattandole e minacciandole poi di diffondere i video qualora lo avessero denunciato.