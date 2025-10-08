Va a comprare droga e viene violentata dal pusher ubriaco nel bosco di Rieti: arrestato

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna aveva raggiunto un'area isolata alla periferia di Rieti per incontrare il suo fornitore di droga. Quando ha capito che l'uomo era in preda all'alcol, avrebbe tentato di allontanarsi, ma lui l'ha colpita con violenza e l'ha costretta a subire abusi sessuali. Dopo l'aggressione, la vittima è riuscita a fuggire e a raggiungere un ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con quanto denunciato. La sua testimonianza ha dato avvio immediato alle indagini.