Sondrio, stacca un orecchio a morsi a una donna e la violenta: fermato

A Sondrio una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l'ha anche rapinata. L'uomo le ha staccato un orecchio a morsi e le ha provocato profonde lacerazioni sul corpo. La polizia in poche ore è riuscita a rintracciare l'aggressore, un 24enne originario del Mali residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina, e lo ha fermato. Per lui le accuse sono di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.