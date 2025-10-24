Accoltellata a morte a Milano, in un video la sequenza dell'orrore: lui l'afferra e la colpisce brutalmente, poi la fuga

Il femminicidio ripreso da una telecamera, con l'aggressione, le 14 coltellate, la fuga. Le immagini riprese dall'alto mostrano istante per istante la sequenza dell'orrore, con Luigi Morcaldi che uccide la sua ex, Luciana Ronchi, a pochi passi dalla casa di Bruzzano, periferia di Milano, in cui i due convivevano fino al 2022, l'anno della separazione. L'uomo, poi rintracciato dalle forze dell'ordine e bloccato, ai pm ha risposto con grande lucidità. Ha detto che aspettava la donna "per farle del male sì, ma per ucciderla no. E' stato di impeto, ho perso la cognizione della mia forza: io l'ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto. Ho pensato tanto al male che mi hanno fatto in questi anni".