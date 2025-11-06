Logo Tgcom24
TROVATO PRIVO DI CONOSCENZA

Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un furgone: è gravissimo

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e all'arrivo dei soccorsi il minore è stato trovato privo di conoscenza. È stato portato in ospedale in codice rosso

06 Nov 2025 - 19:12
© IPA

Un ragazzino di dodici anni è stato investito da un furgone in via Bernardino Verro, nella periferia sud di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e all'arrivo dei soccorsi il minore è stato trovato privo di conoscenza. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi ed è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato per la cura dei traumi più complessi.

Sembra che il ragazzino, al momento dell'incidente, stesse attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali.

I soccorritori di Areu sono giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Durante il trasporto, il dodicenne è stato intubato. I genitori sono apparsi subito sotto shock.

