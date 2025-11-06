Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un furgone: è gravissimo

Un ragazzino di dodici anni è stato investito da un furgone in via Bernardino Verro, nella periferia sud di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e all'arrivo dei soccorsi il minore è stato trovato privo di conoscenza. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi ed è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato per la cura dei traumi più complessi.