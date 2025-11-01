Travolto mentre soccorre un automobilista: 25enne muore a Bari

Un 25enne di Bitonto, nel Barese, è morto in un incidente stradale all'alba di sabato sulla statale 16 in direzione nord all'altezza di Bari-Palese, in direzione Foggia. La vittima è stata investita e uccisa da un'auto, mentre prestava soccorso a un automobilista in difficoltà su un veicolo fermo sulla carreggiata, resa scivolosa per la lieve pioggia caduta nelle ore precedenti. Ferito nell'incidente anche un amico della vittima, che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari. Non è chiaro se il conducente dell'auto che ha travolto la vittima si sia fermato a prestare soccorso.

