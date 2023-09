Migranti, Unicef: 11.600 minori soli sbarcati in Italia, +60% | "Mediterraneo cimitero per bambini, +200% i morti in mare"

Oltre 11.600 minori stranieri non accompagnati sono arrivati in Italia tra gennaio e metà settembre attraversando il Mediterraneo: il 60% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, quando circa 7.200 minorenni non accompagnati o separati dai familiari hanno compiuto la traversata dal Nord Africa.

I dati sono stati forniti dall'Unicef, che ha effettuato una missione a Lampedusa. Nell'isola il numero di arrivi di migranti ha toccato il picco durante il mese di settembre, con 4.800 persone sbarcate in un solo giorno. E il Mediterraneo, dice l'agenzia per l'infanzia, è diventato un cimitero per bambini.