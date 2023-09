Migranti, Patto Ue: apertura tedesca e accordo più vicino, ma l'Italia prende tempo

La Germania propone un testo di compromesso per un nuovo patto, Piantedosi lascia il vertice per incontrare i ministri di Libia e Tunisia

Il vertice di oggi L'obiettivo della riunione del Consiglio Ue di oggi era trovare un accordo sull'ultima parte ancora controversa del Patto Ue su Immigrazione e Asilo, uno stallo che perdurava da luglio. A imprimere una svolta, è stato lo stesso cancelliere Olaf Scholz, alla vigilia del consiglio: il Cancelliere ha respinto le pressioni del partito di governo dei verdi che chiedevano l'astensione. Ma dopo l'ok della Germania, l'accordo è tornato in bilico per i dubbi espressi dall'Italia, che chiede più tempo per vagliare il nuovo testo. A sollevare i dubbi di Roma sarebbe l'esclusione delle Ong come attori che possono essere coinvolti in attacchi ibridi di strumentalizzazione dei migranti, accordata a Berlino. "Siamo fiduciosi di ottenere un buon risultato sulla gestione della crisi" afferma il ministro degli interni tedesco Nancy Faeser. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è rientrato in Italia dopo aver partecipato alla prima parte del Consiglio. Il titolare del Viminale non è intervenuto nella sessione pubblica del Consiglio ed ha lasciato l'incontro in anticipo, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, per recarsi a Palermo per un incontro con i ministri omologhi di Tunisia e Libia.

L'Italia prende tempo L'Italia ha chiesto tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla presidenza spagnola per andare incontro alle richieste della Germania, in particolare sulle tutele per i migranti e sull'esclusione dei salvataggi delle Ong dalle situazioni di strumentalizzazione della migrazione che, stando alla normativa, attiverebbero l'emergenza flussi. L'accordo è vicino, ma la frenata potrebbe far slittare l'intesa attesa per oggi.

In mattinata, la Commissione europea aveva esortato gli Stati membri a trovare un'intesa per dotare l'Unione europea di un quadro efficace di norme. "Ci stiamo ora avvicinando al grande accordo di cui l'Europa ha bisogno dopo molti anni di fallimenti", ha rimarcato la vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ora bisogna portare a casa il risultato perché "dobbiamo privare i demagoghi e i populisti dell'argomentazione secondo cui l'Europa non può risolvere il nostro problema migratorio".