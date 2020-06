Migranti, Ue: Italia esce dai primi 5 Paesi accoglienza

Tornano a salire le domande d'asilo in Ue: nel 2019 sono infatti state 740mila, in aumento dell'11% sul 2018. Ma, per la prima volta dal 2015, l'Italia non è più tra i primi 5 Paesi d'accoglienza. E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'Agenzia Ue per l'asilo. Le domande si sono concentrate in Germania (165.615), Francia (128.940) e Spagna (117.795). Seguono Grecia (77.275), Gran Bretagna (44.835) e Italia (43.770, -27% rispetto al 2018).