Migranti, Richard Gere contro Salvini: "Fa leva su paura e odio, è un baby Trump"

" Matteo Salvini ha la stessa mentalità del presidente Trump, infatti io lo chiamo baby Trump . Usa la stessa ignoranza in senso radicale, fanno leva su paura e odio. Dobbiamo fermare Trump". Lo afferma il divo hollywoodiano Richard Gere , parlando dell'emergenza migranti, dopo essere salito a bordo della nave Open Arms . E poi aggiunge: "Vorrei incontrarlo, sono sicuro che non è come si presenta in pubblico. Avrà una famiglia, figli, genitori".

"Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione. Lui fa di un'emergenza umana un caso politico. Ma è cattiva politica", sottolinea il popolare attore a Il Corriere della Sera. "Ho ammirato invece il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: lei questo caso non può separarlo dalla sua coscienza".



"I leader politici - prosegue - stanno manipolando le menti facendo emergere il lato oscuro del dramma del nostro tempo. Ripeto: è una sfida, una sfida che si può vincere. Rendiamo il mondo un giardino. Non è la fine delle nostre democrazie. Non si tratta di religione. Siamo tutti uguali, dobbiamo essere trattati allo stesso modo. I migranti hanno le nostre stesse speranze e i nostri sogni".



A una domanda su Carola Rackete, il capitano della Sea Watch che ha infranto la legge entrando in acque italiane, Richard Gere risponde: "Non conosco i dettagli di questa vicenda, ma se un essere umano si adopera per salvare delle vite umane, e non arreca danno, lo considero un eroe, un angelo".