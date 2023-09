Cpr migranti, Piantedosi: "A Pozzallo la prima struttura per richiedenti asilo"

Novità sul fronte Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti.

"Nel recepimento di una direttiva europea, avvieremo da domenica a Pozzallo (Ragusa) la prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, come la Tunisia". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, precisando che il governo lavora "per fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato". Borrell: "L'Europa mostri solidarietà a Lampedusa".