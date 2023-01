Migranti, Piantedosi: "Equa distribuzione dei porti per le navi Ong"

"In questa provincia c'è il maggiore punto di approdi d'Europa. Ospita tra 1.200 e 1.300 persone in accoglienza stabile. L'impegno che ho preso è di ritornare, al più presto, con qualcosa di tangibile", ha assicurato Piantedosi dopo l'incontro del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in prefettura ad Agrigento.

"Piano per rifiuti in hotspot Lampedusa"

"Verrà predisposto un piano straordinario per la gestione dei rifiuti dell'hotspot, anche dal punto di vista finanziario", ha poi annunciato il ministro dell'Interno. L'hotspot di Lampedusa, quando è sovraffollato, produce, in pochi giorni, rifiuti tessili pari a quelli che gli isolani, 6mila persone, producono in un anno. Questo si traduce in un carico finanziario pesante per le casse del Comune, ma anche in difficoltà di trasferimento e conferimento nell'impianto di Trapani perché tessile e indifferenziato insieme bloccano il sistema. "È un problema evidenziato dal sindaco Mannino, già lo scorso novembre, e verranno prese le decisioni nelle sedi opportune", ha evidenziato il titolare del Viminale.