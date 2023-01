Migranti, altro naufragio al largo di Lampedusa: 3 morti, c'è anche una bambina

Un altro naufragio di migranti si è verificato a poche miglia dalle coste di Lampedusa: a bordo dell'imbarcazione c'erano almeno 41 persone, tre delle quali (un uomo, una bambina di 2 anni e una donna) sono morti.

Il barchino proveniva dalla Tunisia, e il salvataggio dei naufraghi sarebbe stato effettuato proprio da due motopesca tunisini. Un primo gruppo di naufraghi, 6 persone, è stato trasbordato su una motovedetta della capitaneria di porto ed è stato fatto sbarcare a Lampedusa. Gli altri, 32 persone, hanno raggiunto l'isola in un secondo momento. Un bambino di 18 mesi, una volta giunto sull'isola, è stato condotto d'urgenza in elisoccorso, in ventilazione assistita, a Palermo.