Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 679 migranti in 24 ore

Alarm Phone: "400 migranti in pericolo nel Mediterraneo"

Intanto circa 400 migranti sarebbero in pericolo nel Mediterraneo, secondo quanto riporta Alarm Phone in un tweet. "Nella notte - spiega l'organizzazione - abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!".