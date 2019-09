Migranti, la nave Alan Kurdi lascia le acque di Lampedusa e fa rotta su Malta

#MareJonio von @RescueMed wartet schon seit Tagen vor #Lampedusa #Danke für das, was ihr leistet! Als eine seiner letzten Amtshandlungen verbot uns #Salvini die Einfahrt in italienische Gewässer. #AlanKurdi setzt nun Kurs Richtung #Malta 📸 @NickJaussi pic.twitter.com/jwnqlJ2KRT

Intanto ventuno tunisini sono arrivati a Lampedusa nella notte tra il 31 agosto e 1 settembre. I migranti si sono sparpagliati ma la polizia li ha rintracciati e li ha portati nel centro di accoglienza. Alcuni sono stati medicati per piccole escoriazioni dovute forse allo sbarco in una zona rocciosa. Le forze dell'ordine sono alla ricerca della barca che li ha portati sull'isola.



Nel frattempo altri trentaquattro migranti aspettano al largo di Lampedusa di sbarcare dalla nave Mare Jonio della ong Mediterranea. La loro causa è stata appoggiata dal cardinale Montenegro, arcivescovo di Agrigento: "Facciamo appello alle autorità competenti affinché al più presto si decidano di permettere alla Mare Jonio di attraccare". "Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani", lo aveva seguito il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E proprio ai dem si è rivolto il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la propria linea sull'immigrazione in vista della nascita del governo giallo-rosso: "Se il Pd vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell`immigrazione clandestina, lo dica agli italiani".