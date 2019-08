Mare Jonio, card. Montenegro: "Fate scendere i migranti" | L'Ong Mediterranea: "O un porto sicuro o parte la denuncia"

Anche l'Ong Mediterranea è intervenuta per sollecitare le istituzioni, chiedendo un porto sicuro di sbarco. "Fate scendere i 34 della Mare Jonio o partirà una denuncia" scrivono in una mail indirizzata al Centro di coordinamento marittimo italiano. L'Ong chiarisce come le persone a bordo si trovino in condizioni psicofisiche "di estrema vulnerabilità a causa dei loro tragici vissuti e delle violenze subite in Libia". Da Mediterranea ricordano come la situazione dei migranti sia stata aggravata dalla morte di sei compagni di viaggio.



Per i 34 naufraghi si tratta della terza notte sull'imbarcazione a tredici miglia da Lampedusa. "Il coordinamento delle operazioni di salvataggio ricade sullo stato che per primo ha ricevuto notizia di persone in pericolo in mare - scrivono nella mail gli operatori di Mediterranea - chiediamo con forza che le istituzioni italiane non continuino in questa violazione dei diritti e che prevalga, dopo mesi di cattiveria gratuita, il rispetto delle persone e delle leggi, ribadendo che in caso contrario siamo pronti a denunciare questi comportamenti in tutte le sedi competenti".