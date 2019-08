Migranti, ong Mediterranea: sbarcati donne e bimbi dalla Mare Jonio

"Siamo felici, sollevati per loro e grati agli uomini e alle donne della guardia costiera e ai medici del personale sanitario che hanno effettuato il trasbordo in condizioni meteo marine avverse", prosegue la nota di Mediterranea.



Nuovo appello: manca l'acqua, fateci scendere tutti - A bordo della nave Mare Jonio restano, adesso, in 34 tra cui donne sole, uomini in precarie condizioni a seguito dei maltrattamenti e delle torture subite. "Chiediamo, con forza, che questi naufraghi, insieme all'equipaggio, possano sbarcare il prima possibile - è il nuovo appello lanciato da Mediterranea - . A bordo la situazione rimane precaria. Alle onde si è aggiunto un guasto all'evaporatore e al dissalatore che ci privano di acqua corrente: siamo senza rubinetti in cucina e bagno. Rimane solo una bottiglia di acqua".