Migranti, la nave Alan Kurdi a 20 miglia da Lampedusa nonostante il divieto

Divieto di ingresso - La guardia di finanza ha notificato all'equipaggio della Alan Kurdi il decreto che vieta l'ingresso nelle acque territoriali italiane. I militari sono saliti a bordo della nave, che si trova in acque internazionali a circa 20 miglia da Lampedusa, e hanno consegnato al comandante della nave il provvedimento firmato dai ministri Salvini, Trenta e Toninelli che prevede il divieto "di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale".



A bordo bimbo con una ferita da arma da fuoco - C'è anche un un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco a bordo della Alan Kurdi. Lo ha detto la capo missione Barbara Held, spiegando che molti hanno raccontato di "terribili esperienze" passate in Libia. I bimbi a bordo sono tre, due le donne, di cui una incinta. "Stiamo andando - ha spiegato Held - a Lampedusa e spero che troveremo un porto sicuro che definitivamente non è in Libia. La gente soccorsa ci ha detto che prima di tornare in Libia preferirebbero affogare in mare. Non lasceremo che ciò accada".



Salvini: "Disgustosa provocazione" - Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini: "C'è una novità squallida e disgustosa, è in atto l'ennesima provocazione nel Mediterraneo. Sto raccogliendo elementi ma dimostreremo al mondo che non abbiamo lezioni da prendere: si comportano davvero in maniera meschina i perfettini che vorrebbero dare lezioni al mondo".



"Se entrano in Italia, prendiamo possesso della nave" - "Governo tedesco avvisato mezzo salvato, Ong avvisata mezza salvata", ha poi tuonato il ministro dell'Interno. "Se entrano in acque italiane, prenderemo possesso di quell'imbarcazione. Stiamo giocando a rubamazzo? Basta, mi sono rotto le palle. Le navi saranno requisite e saliremo a bordo".



"Ricatto della Germania" - "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi", ha aggiunto Salvini. "Mi hanno girato una email che arriva dalla commissione europea in cui c'è un ricatto da parte del governo tedesco che si era impegnato a prendere 30 immigrati della Gregoretti in cui dicono che li prendono se facciamo sbarcare 40 della Alan Kurdi".