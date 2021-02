Migranti, in Italia quasi 6 milioni di stranieri: irregolari in calo (-8%)

Gli stranieri presenti in Italia al primo gennaio 2020 erano quasi 6 milioni (5.923.000), su una popolazione di 59.641.488 residenti (poco meno di uno straniero ogni 10 abitanti). Il dato è del "XXVI Rapporto sulle migrazioni 2020" , elaborato da Fondazione Ismu. I residenti stranieri sono circa 5 milioni (l'85%), i regolari non iscritti in anagrafe 366mila, mentre gli irregolari 517mila (-8% sul 2019).

Rispetto alla stessa data del 2019, la variazione degli stranieri presenti è stata del -0,7%. Tra i residenti stranieri i maschi rappresentano il 48,2% del totale e le femmine il 51,8% (tra la popolazione italiana le donne sono il 51,2% del totale), i minorenni il 20,2% (sono il 14,8% di quelli di cittadinanza italiana) e gli ultrasessantacinquenni sono il 4,9% (contro il 24,9% tra gli italiani).

Nel 2020 è stato registrato un calo degli irregolari: se al primo gennaio 2019 le persone prive di un valido titolo di soggiorno erano 562mila, al primo gennaio 2020 queste sono scese a 517mila (-8%). "Un cambiamento che si è verificato prima del provvedimento di regolarizzazione del 2020 e seppur in presenza di una nuova normativa sull'asilo che ha accresciuto la platea degli esclusi", si legge nel report.

In Italia il 22,7% dei residenti stranieri proviene dalla Romania (un milione e 146mila residenti), seguono circa 422mila albanesi (8,4%) e 414mila marocchini (8,2%). Al quarto posto si collocano i cinesi con quasi 289mila unità (5,7% del totale stranieri in Italia).

Le prime tre nazionalità, secondo il Rapporto Ismu sulle migrazioni, rappresentano da sole quasi il 39,3% del fenomeno migratorio complessivo, mentre in totale le prime dieci raggiungono il 63,5%. Al 31 dicembre 2020 risultavano accolti in strutture di accoglienza in Italia 80mila migranti, in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti. La Lombardia è la Regione che al 31 dicembre 2020 ospita il maggior numero di migranti, 10.494 (13% sul totale), seguita da Emilia-Romagna (8.392) e Lazio (7.491).

Negli ultimi cinque anni la quota di minori stranieri non accompagnati sul totale degli sbarcati è stata sempre superiore alla media decennale, oscillando fra il 13,2% e il 15,1%. Sul fronte dell'accoglienza dei minori stranieri soli, al 31 dicembre 2020 risultavano presenti e censiti nelle strutture di accoglienza italiane 7.080, in grande maggioranza maschi (96,4%) e soprattutto giovani quasi-adulti (il 67% di loro ha 17 anni).