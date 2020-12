Bosnia, i migranti del campo di Lipa sotto la neve senza acqua e cibo

In coda per il cibo, in mezzo alla neve, avvolti da coperte per cercare di riscaldarsi. Sono i migranti del campo di Lipa, in Bosnia. Sono rimasti senza rifornimenti e acqua dopo l'incendio che il 23 dicembre ha distrutto la tendopoli che li ospitava. Oltre mille persone ora tentano di sopravvivere alla rigide temperature invernali, ma molti di loro sono scalzi, in mezzo alla neve. In loro aiuto, la Croce Rossa e le associazioni umanitarie che portano pasti caldi, acqua potabile e vestiti per potersi riparare dal gelo.