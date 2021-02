Migranti, con il sì a Mario Draghi Salvini diventa "europeista": "Coinvolgiamo l'Ue"

Ansa

"Sul tema immigrazione noi proporremo l'adozione della legislazione europea. A noi va bene che l'immigrazione in Italia sia trattata come è trattata in Francia, piuttosto che in Germania. Con le stesse regole". Così Matteo Salvini decide di accantonare le polemiche sui migranti, uno dei cavalli di battaglia della Lega. Il cambio di passo è evidente, lo dimostra anche il silenzio del "Capitano" sui nuovi sbarchi ad Augusta.