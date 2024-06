Migranti, doppia tragedia nel Mediterraneo: decine tra morti e dispersi

Sembra che la guardia costiera greca abbia causato la morte di decine di migranti nel Mediterraneo in un periodo di tre anni, secondo alcuni testimoni citati in un'analisi della Bbc. Tra le vittime ci sarebbero anche nove persone che sarebbero state deliberatamente gettate in acqua. Secondo quanto riporta l'emittente, oltre 40 persone sarebbero morte per essere state costrette a lasciare le acque territoriali greche o per essere state riportate in mare dopo aver raggiunto le isole della Grecia.