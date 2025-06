Migranti, Cassazione: "Dubbi di costituzionalità sul protocollo Italia-Albania"

È stato inoltre osservato che, secondo quanto indicato dal Protocollo, "il trattenimento non è più previsto come l'extrema ratio, come previsto dalla disciplina europea" ma costituisce "l'unica alternativa indicata dal legislatore, in violazione delle garanzie a tutela della libertà personale". Un'ulteriore criticità "è stata ravvisata nella materiale impossibilità, in caso di detenzione all'estero, di rimettere in libertà l'individuo, una volta che siano cessati gli effetti del titolo del trattenimento. In base al protocollo, infatti, lo straniero non può essere rilasciato in Albania e deve essere ricondotto in Italia, con la conseguenza che, considerati i tempi tecnici necessari per il trasferimento su una nave o per via aerea, appare oltremodo probabile che si verifichi un trattenimento dello straniero sine titulo della durata di diverse ore, se non addirittura di alcuni giorni".