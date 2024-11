Migranti, Albano: "Io scelta come parafulmine in una campagna intimidatoria" | Salvini: "Il problema sono i giudici che boicottano le leggi"

Sulla polemica governo-giudici in merito alla vicenda migranti e Albania, interviene la presidente di Magistratura democratica Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. "Una nuova bufera politica? Ne parleremo domani - chiarisce la giudice, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania -. Credo che tutto quello che è successo finora sia molto grave e molto problematico. Sono stata scelta io come parafulmine perché era molto comodo, senza pensare che non ci sono ventuno giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma che sono iscritti a Magistratura democratica: i giudici giurano sulla Costituzione studiano al primo anno di università la gerarchia delle fonti e sanno benissimo che la Costituzione e il diritto dell'Unione vengono prima della legge ordinaria e il loro dovere è quello di fare rispettare tutto ciò". Albano, che ha anche ricevuto minacce, ha poi aggiunto: "Noi l'abbiamo subita questa campagna che nei fatti si è tradotta in un'intimidazione". Salvini: "Un problema i giudici che boicottano le leggi".