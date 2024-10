Migranti in Albania, minacce di morte alla giudice Silvia Albano | Anm: "Ora basta attacchi personali"

La giudice Silvia Albano, uno dei sei magistrati del tribunale di Roma pronunciatisi sul trattenimento dei migranti in Albania, è stata minacciata di morte e ha presentato una denuncia alla Procura di Roma. Silvia Albano è anche presidente di Magistratura democratica, che in una nota sottolinea come "la campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistrati romani e in particolare contro Silvia Albano ha contribuito a costruire un clima di contrapposizione, di odio, trasceso infine in gravi minacce alla sua incolumità e alla sua vita". L'Anm: "Ora basta attacchi personali".