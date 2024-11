Nave della marina verso l'Albania, 8 migranti a bordo

Dopo la sentenza del Tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania e il rientro in Italia, il Consiglio dei ministri aveva approvato un decreto legge in materia. Il provvedimento è volto a superare l'impasse creata dalla decisione dei giudici di non convalidare il trattenimento di alcuni richiedenti asilo nel centro di Gjader in quanto provenienti da Paesi non sicuri.