Migranti, 80 persone soccorse da una ong al largo della Libia | Altri 91 in pericolo su un barcone

Ottanta persone sono state soccorse su un'imbarcazione in difficoltà al largo della Libia . Lo fa sapere la ong spagnola Maydatterraneo, intervenuta con la nave Aita Mari per recuperare i migranti al largo della Libia. A lanciare la richiesta di aiuto in mare era stato il servizio Alarm Phone .

"Persone in mare" Se 80 persone sono state messe al sicuro, ancora di più sono però quelle che restano in difficoltà. A essere in pericolo, infatti, è un barcone con 91 persone a bordo. E' questo l'allarme lanciato dalla piattaforma Alarm Phone che sul profilo twitter ha scritto che queste persone sono fuggite dalla Libia. "Ci hanno riferito che l'acqua sta entrando nella barca e ci sono già persone in mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24, ma non hanno ancora preso provvedimenti sufficienti. Le persone hanno bisogno di aiuto immediatamente!", ha fatto sapere il servizio.