Open Arms, il 27/2 la Giunta del Senato vota sul processo a Salvini

La Giunta per le immunità del Senato voterà il 27 febbraio alle 16 la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms. La decisione è stata presa dall'ufficio di presidenza della Giunta. L'accusa all'ex ministro è di "plurimo sequestro di persona aggravato" per la nave Open Arms, arrivata con 107 migranti a bordo, la notte del 14 agosto, vicino a Lampedusa, dove lo sbarco fu concesso solo il 20 agosto.

Gregoretti, voto finale il 12 febbraio - Per il caso Gregoretti resta confermato al 12 febbraio il voto finale dell'Aula del Senato sull'autorizzazione a procedere, sempre nei confronti di Salvini, come ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. L'accusa è di sequestro di persona per i 131 migranti a bordo della nave della Guardia costiera, rimasti in mare dal 25 al 31 luglio 2019.

Open Arms, l'accusa a Salvini: "Plurimo sequestro di persona" - Per quanto riguarda l'autorizzazione per il caso Open Arms, alla richiesta sono allegate alcune mail dell'ex ministro e di Giuseppe Conte, con quest'ultimo che richiedeva "con urgenza" a Salvini "i necessari provvedimenti per assicurare assistenza e tutela ai minori presenti sull'imbarcazione" mentre il leader leghista, dicono i giudici siciliani, negava "ogni responsabilità". Un atto che, secondo il tribunale dei ministri di Palermo, viola la legge Zampa "che prevede espressamente il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee e di ottenere il permesso, vietandone in modo assoluto il respinbimento e l'espulsione".