Mestre, disposta una perizia tecnica sul guard rail | Effettuata l'autopsia sull'autista, "esiti non in tempi brevi"

Intanto giovedì pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sull'autista del pullman per capire se è stato un malore a fargli perdere il controllo del mezzo, ma gli esiti non arriveranno in tempi brevi. Girano attorno a questi due elementi le risposte che la Procura di Venezia attende per indirizzare verso qualcuno l'inchiesta per omicidio stradale plurimo aperta, al momento senza indagati, sull'incidente.

"Buco? E' un varco di servizio" Bruno Cherchi, il capo dell'ufficio giudiziario veneziano, è tornato a mettere i paletti sugli sviluppi dell'indagine, dopo le indiscrezioni che si susseguono sulla stampa. Iniziando dalla scoperta del 'buco nel guardrail', in realtà un varco di servizio, di circa un metro e mezzo, presente sulla barriera laterale del viadotto; un elemento esistente su tutti i manufatti stradali risalenti a qualche decennio fa.

"Ci serve una perizia sul guard rail" "Non abbiamo alcun elemento per trarre conclusioni sul guard rail - ha detto Cherchi - per questo ci serve una perizia". Il magistrato ha negato che qualcuno abbia definito "marcia quella barriera". "Sul guard rail - ha spiegato - faremo tutte le attività del caso, iniziando da una consulenza tecnica, appena avremo trovato il soggetto idoneo per farla. Servono conoscenze tecniche, non giuridiche". E poi, ha proseguito il procuratore, "le notizie spezzettate non aiutano il nostro lavoro e creano confusione. La giustizia non è uno show".

"L'esito dell'autopsia non arriverà in tempi brevi" Ma prima che sul guardrail e il 'varco di servizio', Cherchi, e la pm Laura Cameli, che ha ricevuto il fascicolo, si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato. L'esame autoptico è stato assegnato all'istituto di Medicina legale dell'Università di Padova. Anche in questo caso, però, Cherchi, ha messo le mani avanti: "Gli esiti non arriveranno in tempi brevi" ha aggiunto. Ed anche le perizie tecniche, per le quali dovrà essere fissato un incidente probatorio non avranno risposte immediate.

Gli eventuali indagati solo dopo le perizie Per accelerare i tempi, quindi, la Procura ha chiesto che "tutte le perizie vengano eseguite contemporaneamente, nei limiti del possibile, senza privilegiare un indirizzo rispetto ad altri". I periti saranno chiamati ad esaminare il guard rail, il bus, la scatola nera del mezzo, elementi finiti sotto sequestro". In quel momento arriveranno le prime iscrizioni sul registro degli indagati. Perché, se anche solo una di esse, risultasse irripetibile, bisognerebbe permettere ai soggetti coinvolti - che diventerebbero indagati - di presentare un proprio perito in incidente probatorio.

Il "varco di sicurezza" nella barriera A tenere banco per l'intera giornata è stato in ogni caso il 'buco del guar drail', e il ruolo che questo ha avuto nell'agevolare lo sbandamento verso destra del pullman, già fuori controllo. Il mezzo, dopo aver iniziato a strisciare sula balaustra, alta 55 centimetri, sarebbe entrato con i pneumatici nel 'varco di sicurezza', spingendo così la corriera ancora più addosso al guard rail, che non ha retto al peso di 13 tonnellate del bus. Alle notizie del cosiddetto 'buco' ha reagito con decisione il Comune di Venezia, con l'assessore ai trasporti Renato Boraso. "Affermazioni inaccettabili" le ha definite Boraso.

