Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha ricevuto la notizia dell'incidente a Mestre, in cui un bus è precipitato da un cavalcavia, "poco prima delle 20. Mi ha chiamato il responsabile del servizio 118 del Veneto. Mi sono subito allarmato perché so che quando mi chiama lui è successo qualcosa di veramente grave". "Senza giri di parole", spiega Zaia in un'intervista al Corriere della Sera, "mi ha detto: 'Presidente, c'è stata una strage'. Mi si è gelato il sangue. Le notizie che poi sono arrivate via via nel corso della serata hanno confermato che ci troviamo di fronte a una tragedia che ha pochi eguali in Europa".