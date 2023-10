Mestre, dalla neo sposa croata alla bimba tedesca di un anno e cinque mesi: chi sono le vittime della strage

La storia dei neo sposi croati

Marko Bakovic, 25 anni, e Antonela Perkovic, erano convolati a nozze l'11 settembre. Per la luna di miele i due erano partiti in auto alla volta dell'Italia. Un primo giro a Venezia, poi Roma, Firenze, Bologna e la risalita nella città lagunare. Come le altre vittime, anche loro alloggiavano al camping Hu di Marghera. Marko è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Mirano. È sedato, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. E non sa ancora che sua moglie non c'è più.