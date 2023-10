Mestre, bus cade da un cavalcavia: almeno 21 morti

Leggi Anche Bus precipitato da un cavalcavia a Mestre, i tragici precedenti

"Dai primi rilievi non ci sono segni di frenata, spiega il comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini - il malore del conducente è un'ipotesi". I vigili urbani parlano di "bus elettrico", dunque il mezzo probabilmente era ibrido. Un bus Ncc nuovo di zecca, noleggiato per un servizio di navetta dal campeggio Hu di Marghera per i suoi ospiti, trasportava una quarantina di turisti.

Da capire il perché dell'incidente Sul posto sono subito state fatte convogliare le ambulanze di tutto il territorio, decine le auto delle forze dell'ordine. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. La dinamica è ancora da accertare ma dai primi rilievi emerge che il bus è precipitato da oltre 30 metri, un volo dopo avere urtato violentemente la doppia barriera di protezione del cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'autostrada A4.

Il pullman ha sfondato la prima protezione fatta da un guard rail e la seconda barriera in metallo che delimita il passaggio pedonale. Poi si è schiantato già capovolgendosi e finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre.

Il cordoglio delle istituzioni Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio. Il premier del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso "il più profondo cordoglio" per il grave incidente avvenuto a Mestre: Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici." S

Il sindaco di Venezia Brugnaro ha proclamato il lutto cittadino per "l'immane tragedia che ha colpito questa sera la nostra comunità e in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole".

Gli gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause. La polizia stradale ha effettuat i rilievi per capire la traiettoria della caduta, le condizioni del manto stradale. Segni di frenata sull'asfalto pare non ce ne siano e per ora il malore sembra l'unica spiegazione per questa tragedia.