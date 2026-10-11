Mestre, perseguitata dall'ex si chiude nel bagno di una pizzeria e lo fa arrestare

Ha seguito l'ex compagna finché la donna, in stato di agitazione, è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che, una volta sul posto, l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre (Venezia) al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo, si era chiusa nel bagno della pizzeria.