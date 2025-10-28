Mestre, una 41enne muore in uno schianto al casello: un anno fa aveva perso il marito

Un anno fa aveva perso il marito, Carlo Alberto Murano, in un incidente con il parapendio. Lei è morta, nella mattina del 27 ottobre, in un tragico schianto all'alba al casello autostradale dell'A57 a Mestre (Venezia). La vittima è Lavinia Capobianco, 41enne di Udine nata a Motta di Livenza (Treviso). Stava tornando da una vacanza in Egitto. Era appena atterrata e stava rientrando a casa con la sua Mercedes classe A.