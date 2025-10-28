Logo Tgcom24
Cronaca
ATTERRATA A MILANO

Mestre, una 41enne muore in uno schianto al casello: un anno fa aveva perso il marito

Tragico incidente all'alba per Lavinia Capobianco, di Udine: tornava da una vacanza in Egitto. Il marito era deceduto mentre era in volo con il suo parapendio

28 Ott 2025 - 10:11
© Facebook

© Facebook

Un anno fa aveva perso il marito, Carlo Alberto Murano, in un incidente con il parapendio. Lei è morta, nella mattina del 27 ottobre, in un tragico schianto all'alba al casello autostradale dell'A57 a Mestre (Venezia). La vittima è Lavinia Capobianco, 41enne di Udine nata a Motta di Livenza (Treviso). Stava tornando da una vacanza in Egitto. Era appena atterrata e stava rientrando a casa con la sua Mercedes classe A. 

Schianto alla barriera

 Erano le 5 del mattino quando la donna si è schiantata con la sua auto alla barriera della tangenziale A57. L'auto su cui viaggiava è finita contro le barriere e le strutture che delimitano l'ingresso in uno dei caselli. La polizia stradale indaga sulle cause dell'incidente, per cui sono intervenuti i vigili del fuoco, il Servizio di urgenza ed emergenza medica e gli Ausiliari della viabilità di Cav (Società concessioni autostradali venete), coordinati dal Centro operativo di Mestre. I testimoni dicono che non c'erano segnali di frenata. Nonostante i soccorsi immediati, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso della donna. 

