Messina, si lancia dal balcone con la figlia di tre mesi: morta la bimba, grave la madre

Intorno alle 13:00 la donna di 40 anni si è lanciata dal balcone del primo piano della sua abitazione a Santa Lucia sopra Contesse, quartiere popolare di Messina. Aveva in braccio la figlia, nata tre mesi fa. Il volo è stato di quattro–cinque metri, come ricostruito dagli investigatori. Subito soccorse dal 118, entrambe sono state trasportate in codice rosso al Policlinico di Messina. La neonata ha riportato un grave trauma cranico e, nonostante il tempestivo ricovero in terapia intensiva, è morta poche ore dopo. La madre è invece in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva, con diverse fratture ma, secondo fonti locali, non in pericolo di vita.