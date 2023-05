Messina, nasconde in casa il cadavere del coinquilino per intascare la pensione

Il macabro ritrovamento

Tutto è iniziato quando il 50enne, proprietario dell'appartamento, è stato fermato per strada dalla polizia e identificato nel rione di Bordonaro di Messina. I controlli si sono poi spostati all'interno dell'appartamento, dove in camera da letto è stato trovato il cadavere di un uomo di 66 anni morto da almeno 8 mesi. La vittima, identificata come Fernando Testa, originario di Melito di Porto Salvo, era un pregiudicato già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Reggio Calabria. Avrebbe dovuto scontare 5 anni di reclusione. Da un primo esame sul cadavere non risultano segni di violenza, ma sarà l'esito dell’autopsia ad accertare le cause del decesso. La polizia a sarebbe alla scoperta del corpo grazie a un’informativa nella quale si evidenziava come il 50enne indagato si accompagnasse spesso al pregiudicato.