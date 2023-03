Paderno Dugnano (Milano), nasconde la madre morta in casa per la pensione: le immagini dell'abitazione

A "Pomeriggio Cinque" sono andate in onda le immagini dell'abitazione: la figlia conservava la madre in una cassapanca per continuare a incassare la pensione

A Paderno Dugnano (Milano) una 64enne, Sabina Ghirello, avrebbe conservato il cadavere mummificato della madre 90enne, Pasqualina Munerato, pur di continuare a incassare la sua pensione. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dai carabinieri a seguito della morte improvvisa della donna: i carabinieri, infatti, stavano cercando i documenti della madre che, secondo quanto aveva raccontato Ghirello ai vicini, sarebbe stata ricoverata in una Rsa. Invece, gli agenti hanno trovato il corpo dell'anziana sigillato in una cassapanca, in avanzato stato di decomposizione: a "Pomeriggio Cinque" sono state mostrate le immagini dell'abitazione, incluse quelle della camera da letto, in cui la donna conservava la madre all'interno della cassapanca. Nonostante si stia aspettando il risultato dell'autopsia del cadavere della 90enne, i carabinieri hanno ipotizzato che la signora fosse già deceduta da sei o sette mesi.

L'intervento dei carabinieri A far scattare le ricerche sono stati gli altri residente del quartiere che, dopo la morte della figlia, ai carabinieri hanno raccontato del ricovero dell'anziana in una struttura per anziani, in provincia di Verona. Per questa ragione i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) sono tornati a Paderno Dugnano e hanno iniziato a cercare indizi e documenti che potessero aiutarli a individuare la struttura, dopo non aver trovato traccia della 90enne in numerosi centri contattati.

Le ricerche sono andate avanti per diverse ore, anche a causa delle pessime condizioni in cui versa l'abitazione delle due donne. Sabina Ghirello, infatti, era un'accumulatrice seriale e l'appartamento era colmo di oggetti e suppellettili, che hanno reso difficoltosa l'individuazione di armadi e cassetti. Il corpo di Pasqualina è stato trovato avvolto nel cellophane e mummificato. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano, che hanno avviato gli accertamenti tecnico scientifici disposti dalla Procura di Monza. La morte della 90enne non era mai stata comunicata all'anagrafe, mentre i carabinieri hanno accertato che Ghirello sul conto cointestato con la madre la sua pensione, sua unica fonte di sostentamento.