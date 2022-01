In posta con il morto per ritirare la sua pensione: vengono scoperti e scappano

Sulla vicenda sta indagando la polizia. Il pensionato si chiamava Peadar Doyle, aveva 66 anni e abitava in Pollerton Road, accanto alla posta. Non è chiaro il livello di conoscenza tra lui e i due fuggitivi. Né, in realtà, se sia morto a casa sua, nel tragitto verso l'ufficio postale o allo sportello. Secondo l'autopsia, il decesso risale a poco prima che venisse dato l'allarme, ma non è possibile stabilirne il momento con certezza. Anche perché - riporta l'Irish Times - una delle due persone che lo hanno portato all'ufficio postale si sarebbe recato volontariamente dagli investigatori sostenendo che il signor Doyle fosse vivo quando sono usciti da casa. E che avrebbe anche bevuto un bicchiere d'acqua.

Una testimone intervistata dall'Irish Independent avrebbe visto che mentre i due uomini portavano il pensionato dentro all'ufficio postale quest'ultimo "non aveva un bell'aspetto e trascinava i piedi a terra".