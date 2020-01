Treviso, nasconde in casa cadavere figlio disabile: donna denunciata

Ha tenuto nascosto in casa, a Treviso, il cadavere del figlio disabile per continuare a ritirare l'indennità mensile riconosciuta dal sistema previdenziale nazionale. Per questo una milanese di 73 anni è stata denunciata con l'accusa di truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. La morte del figlio era avvenuta alla fine del 2018. Solo a maggio la polizia ha scoperto la presenza del cadavere in stato di mummificazione.