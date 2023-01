Messina Denaro, vicino al suo carcere un'opera di street art con Giuseppe Di Matteo che esulta per la cattura

Un'opera di street art dal titolo "Mafia sucks" è comparsa nella notte a pochi metri dal carcere di L'Aquila, in cui è rinchiuso il super boss Matteo Messina Denaro.

A firmare il poster è Laika, una misteriosa artista di strada, la cui identità non è mai stata resa pubblica. Ha scelto di raffigurare Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, che fu ucciso e sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996. Giuseppe è ritratto in sella al suo cavallo (venne rapito dalla mafia in un maneggio), in una sorta di celebrazione della cattura dell'uomo che fu il mandante del suo omicidio.