Messina Denaro si aggrava, non si pensa di riportarlo più in cella

Il ritorno in cella di Matteo Messina Denaro, a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, non è più in agenda.

Il boss di Cosa nostra, che è affetto da un tumore al colon al IV stadio, è rimasto al 41 bis fino all'8 agosto, giorno del trasferimento nell'ospedale de L'Aquila. Come riferiscono i medici, è un momento molto delicato: alterna momenti di lucidità, in cui appare persino di buonumore e si alza dal letto, a momenti di grande debolezza. Nei giorni scorsi, sarebbe andato in coma per la reazione di farmaci somministrati per la terapia del dolore. Si sarebbe ripreso dopo che sono state rimodulate dosi e medicine.