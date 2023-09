Messina Denaro, il boss dà il cognome alla figlia ribelle dal letto di ospedale

Le prime visite

A fare da trait d'union tra Messina Denaro e Lorenza Alagna (che era stata arrabbiata con l'uomo poiché il boss di Cosa Nostra voleva uccidere la nonna) è stata la cugina Lorenza Guttadauro, nonché avvocato del capo mafia. Quando Lorenza aveva infatti espresso il desiderio di riconciliarsi con il padre, lui non era d'accordo e le aveva negato le visite. Finché non è intervenuta la Guttadauro che ha fatto da mediatore e, ad aprile, la 27enne ha potuto varcare le porte del carcere e incontrare il padre, a cui ha fatto conoscere anche il nipote. Come scrive il Corriere, figlia e padre hanno cominciato a conoscersi, a chiarirsi sulle incomprensioni e il legame sembra essersi saldato. Adesso Lorenza può portare il cognome Messina Denaro.