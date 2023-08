Matteo Messina Denaro, le condizioni di salute si aggravano

Cappellino, cappotto di montone e occhiali da vista scuri. E' così che si presentava Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto. L'uomo, visibilmente ingrassato rispetto alle ultime foto conosciute su di lui, che risalgono a diversi anni fa, tenuto sotto braccio dai carabinieri, ha attraversato a piedi in manette, per alcune centinaia di metri, il viale della clinica dopo l'arresto, arrivando in strada, prima di essere portato via a bordo di un mezzo dei carabinieri del Ros

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate.

Il boss, detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila è affetto da un tumore: sin dal giorno dell'arresto è per questo in cura all'interno del penitenziario, dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici, rientrando però in giornata nell'istituto di pena.