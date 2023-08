Melicucco (Reggio Calabria) tre morti in uno scontro frontale

Tra le vittime dello scontro c'è anche una bambina di 4 anni, che era a bordo della Bmw, mentre un'altra minore, che viaggiava sulla stessa auto, è tra i feriti gravi. L'esatta dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada. Su una delle due vetture coinvolte, viaggiavano anche una donna che è morta sul colpo e due persone, il conducente e un'altra donna seduta al suo fianco, entrambe rimaste ferite. L'altra vittima, morta sul colpo, è il conducente dell'Alfa Romeo che viaggiava da solo. L'uomo e la donna feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Polistena. La statale 682, teatro dell'incidente stradale, è provvisoriamente chiusa al traffico e la circolazione è deviata sulle arterie locali. Le Forze dell'Ordine sono sul posto per gestire l'emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile.

Weekend di sangue sulle strade italiane

Salgono così a dieci le persone che hanno perso la vita nel fine settimana in incidenti stradali in Sicilia, Puglia, Calabria ed Emilia Romagna. Oltre allo schianto a Melicucco, i più gravi sono quelli avvenuti nel catanese, dove sono morti tre agenti di polizia penitenziaria. Dopo avere finito il turno di lavoro, stavano raggiungendo Mineo per assistere alla processione per il Patrono del grosso centro agricolo della Piana. La loro auto per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra sulla strada statale 385. Gianluca Barbanti, 38 anni, e Giuseppe Spampinato di 49, sono morti sul colpo, mentre Pietro Tatoli, 48 anni, che era alla guida è deceduto dopo il ricovero nell'ospedale Per estrarre i corpi dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.