Incidente stradale nelle Marche, frontale fra auto: morto 65enne

Incidente stradale sulla statale che collega Loreto (Ancona) a Porto Recanati (Macerata).

Un 65enne è morto nello scontro frontale fra la sua auto e un'altra vettura, a bordo della quale viaggiavano cinque persone. Inutili i soccorsi del 118. In ospedale ad Ancona sono stati trasportati due giovani che hanno riportato gravi lesioni, ma non sono in pericolo di vita.