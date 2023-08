Malore alla guida, anziani coniugi muoiono in un incidente nell'Imperiese

Incidente mortale a Pantasina del Comune di Vasia, nell'entroterra di Imperia, dove un'anziana coppia di coniugi è morta.

Secondo quanto ricostruito, sembra che l'uomo, di 85 anni, si trovasse alla guida di una Fiat Panda quando forse a causa di un malore in un tratto in discesa è finito contro un albero. Anche la moglie è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Non si esclude che l'uomo, cardiopatico, abbia avuto un attacco di cuore.