Sanità, un medico di base: "Non riesco a trovare sostituti e ad andare in ferie"

"Noi medici di base siamo dei liberi professionisti e lavoriamo con un contratto di convenzione. Per cui, da liberi professionisti, se vogliamo andare in ferie, dobbiamo trovare un sostituto e pagare un sostituto. Questa è una criticità della nostra attività di medici di base perché non abbiamo praticamente diritto alle ferie, alla malattia e quanto è previsto per ogni lavoratore", spiega il dottor Enzo Bozza ai microfoni del programma di Canale 5. E aggiunge: "In questi giorni, volendo andare in ferie, ho cercato un sostituto, ma non riesco a trovare sostituti per varie ragioni. La ragione principale è il fatto che la politica di programmazione di questi anni rispetto al numero chiuso della facoltà di medicina fa in modo che ci siano pochi medici. Quei giovani medici neolaureati che sarebbero interessati a fare un'attività di sostituzione, sono in realtà impegnati nella scuola di specializzazione. I medici sono pochi e quei pochi giovani vogliono fare altro".