Bari, il gelato dal prezzo shock: 70 euro per un cono

Dolce, ma decisamente salato nel prezzo. A Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, una gelateria vende un gelato con un prezzo da capogiro: 70 euro per un cono. La cifra risulta molto elevata anche per via degli ingredienti che compongono questo gusto fatto di zafferano iraniano e foglie d'oro. È sufficiente considerare, infatti, che un solo grammo di zafferano può arrivare a costare anche 70 dollari. A "Pomeriggio Cinque News" Vincenzo Paparella, il gelataio che vende questo cono particolare, racconta come lo realizza.